"Даёшь Китаю угля": почему новый проект РЖД важен для России

Новый и весьма амбициозный проект от РЖД: расширение железнодорожной сети в сторону Китая. По подсчётам экспертов, такой шаг поможет нарастить объёмы продажи угля как минимум на 56 млн тонн.

Звучит проект прекрасно, но есть, как водится, одно "но". Деньги на него (а всего необходимо 700 млрд рублей) разрешено брать в том числе из ФНБ. Данный проект стоит своих денег? Оправдана ли возможная трата ФНБ в условиях, когда многие страны отказываются от угольной генерации?

Специально для "Правды.Ру" рассказывает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Ветер дует не всегда": как ЕС "шагает" к экологичной энергии

Эксперт отмечает, что крупные потребители ЕС запустили программы отказа от угля. Германия, Польша, ранее — Великобритания сообщили, что готовы идти навстречу "зелёной" энергетике.

Но "поход" выдался весьма разнонаправленным — некоторые страны, уже пришедшие на "конечную точку зелёного маршрута", столкнулись с проблемами.

"Есть три страны, которые перевыполнили план: Швеция, Бельгия и Австралия. И Швеция этой зимой уже вкусила плоды своего опережающего отказа от "отвратительного", "кошмарного угля". У них случились перебои с электроснабжением. Удивительно, но ветер дует не всегда", — отмечает Фролов.

Германия же собирается закрывать угольные электростанции лишь к 2038 году. И, глядя на "итоги" минувшей зимы, становится ясно, почему немцы не торопятся: для них вопрос энергии — важнейшая социальная компонента.

"В Германии, кроме этого, есть ещё и собственная добыча. Угольная генерация этой зимой там "раскочегарилась", то есть уголь и газ опять спасли немцев", — резюмирует Фролов.

"Ещё позавчера": в чём сложность ситуации для России

Китай же, продолжает объяснять эксперт, является сейчас крупнейшим потребителем угля, потребляя порядка 52% всего добываемого на планете угля, а сам он добывает 49%.

"Это рынок крупный настолько, что он перекрывает все остальные вместе взятые. И туда стремятся, конечно, все поставщики. Индонезия, Австралия, Малайзия, мы поставляем", — рассказывает Фролов.

"Зелёная" карта Европы может стать для нас большой проблемой — объёмы поставляемого туда угля упадут, и упадут значительно. Европа является крупнейшим потребителем нашего угля, и наши экспортные угольные потоки на европейском направлении уже в ближайшие 17 лет фактически должны сойти к нулю.

"Желательно, конечно, было ещё позавчера озаботиться этим вопросом. У нас есть моногорода, которые живут за счёт работы шахт", — напоминает эксперт.

"Пятилетка качества": почему Китай не отказывается от угля

Выход, продолжает Фролов, один: не покупает Европа — пусть покупает Азия.

"Были заявления отдельно взятых экспертов о том, что Китай от угля тоже отказывается. Это не так. Там происходит другой процесс, который, кстати, может сказаться на потреблении этого энергоресурса со стороны Китая", — разъясняет эксперт.

Процесс заключается в следующем: Китай модернизирует свои угольные электростанции. По современным меркам старые китайские электростанции могут "похвастаться" просто ужасным КПД, и теперь пришло время их обновлять.

"Помните, как у нас была пятилетка количества, потом за ней — пятилетка качества. У них много пятилеток количества прошло, и вот они перешли к пятилетке качества. В последние лет 10-15 Китай строит не просто современные, а ультрасовременные угольные электростанции с качеством выбросов, приближающимся к качеству выбросов газовых электростанций. Это очень низкий показатель", — уверен Фролов.

Китай готов вложиться по-крупному: на модернизацию пойдут примерно 60-70% всех подобных станций страны, для которых ещё не поздно что-то менять. И модернизация приведёт к тому, что удельное потребление угля для производства мегаватта снизится.

"Это процесс, который идёт практически во всех странах, которые хоть что-то инвестируют в свою энергетическую отрасль. У нас модернизируется генерация — за счёт этого снижается удельное потребление энергоресурсов для производства мегаватта. В Китае то же самое будет происходить", — уверен Фролов.

Улучшение электростанций повлечёт за собой целый каскад процессов, которые растянутся не на один и не на два года. Выделить можно как минимум три этапа:

модернизация электростанций;

строительство новых электростанций;

переоценка объёмов внутренней добычи угля.

"Возможно, в Китае начнёт сокращаться внутреннее производство угля при растущем потреблении. И тогда откроется достаточно рыночное окно, в которое может попасть и наш уголь. Видимо, наше руководство исходит из этой предпосылки и это вполне разумно", — отмечает Фролов.

ФНС на инфраструктуру: оправдано ли вложение России?

Деньги на задумку РЖД, отмечает эксперт, выделять определённо стоит, это очень важный и нужный проект.

"Кроме того, у Китая сейчас натянутые отношения с Австралией, которая решила присоединиться к американским санкциям против китайских высокотехнологичных компаний вроде Huawei. А Австралия, напомню, классическая страна-бензоколонка", — напоминает Фролов.

Таким образом, для российского угля открываются неплохие перспективы на китайском рынке. Как минимум, это понятный инфраструктурный проект, который решает проблемы, неизбежность которых очевидна уже сегодня.