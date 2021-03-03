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"Даёшь Китаю угля": почему новый проект РЖД важен для России

Экономика

Новый и весьма амбициозный проект от РЖД: расширение железнодорожной сети в сторону Китая. По подсчётам экспертов, такой шаг поможет нарастить объёмы продажи угля как минимум на 56 млн тонн.

"Даёшь Китаю угля": почему новый проект РЖД важен для России

Звучит проект прекрасно, но есть, как водится, одно "но". Деньги на него (а всего необходимо 700 млрд рублей) разрешено брать в том числе из ФНБ. Данный проект стоит своих денег? Оправдана ли возможная трата ФНБ в условиях, когда многие страны отказываются от угольной генерации?

Специально для "Правды.Ру" рассказывает Александр Фролов, заместитель генерального директора Института национальной энергетики.

"Ветер дует не всегда": как ЕС "шагает" к экологичной энергии

Эксперт отмечает, что крупные потребители ЕС запустили программы отказа от угля. Германия, Польша, ранее — Великобритания сообщили, что готовы идти навстречу "зелёной" энергетике.

Но "поход" выдался весьма разнонаправленным — некоторые страны, уже пришедшие на "конечную точку зелёного маршрута", столкнулись с проблемами.

"Есть три страны, которые перевыполнили план: Швеция, Бельгия и Австралия. И Швеция этой зимой уже вкусила плоды своего опережающего отказа от "отвратительного", "кошмарного угля". У них случились перебои с электроснабжением. Удивительно, но ветер дует не всегда", — отмечает Фролов.

Германия же собирается закрывать угольные электростанции лишь к 2038 году. И, глядя на "итоги" минувшей зимы, становится ясно, почему немцы не торопятся: для них вопрос энергии — важнейшая социальная компонента.

"В Германии, кроме этого, есть ещё и собственная добыча. Угольная генерация этой зимой там "раскочегарилась", то есть уголь и газ опять спасли немцев", — резюмирует Фролов.

"Ещё позавчера": в чём сложность ситуации для России

Китай же, продолжает объяснять эксперт, является сейчас крупнейшим потребителем угля, потребляя порядка 52% всего добываемого на планете угля, а сам он добывает 49%.

"Это рынок крупный настолько, что он перекрывает все остальные вместе взятые. И туда стремятся, конечно, все поставщики. Индонезия, Австралия, Малайзия, мы поставляем", — рассказывает Фролов.

"Зелёная" карта Европы может стать для нас большой проблемой — объёмы поставляемого туда угля упадут, и упадут значительно. Европа является крупнейшим потребителем нашего угля, и наши экспортные угольные потоки на европейском направлении уже в ближайшие 17 лет фактически должны сойти к нулю.

"Желательно, конечно, было ещё позавчера озаботиться этим вопросом. У нас есть моногорода, которые живут за счёт работы шахт", — напоминает эксперт.

"Пятилетка качества": почему Китай не отказывается от угля

Выход, продолжает Фролов, один: не покупает Европа — пусть покупает Азия.

"Были заявления отдельно взятых экспертов о том, что Китай от угля тоже отказывается. Это не так. Там происходит другой процесс, который, кстати, может сказаться на потреблении этого энергоресурса со стороны Китая", — разъясняет эксперт.

Процесс заключается в следующем: Китай модернизирует свои угольные электростанции. По современным меркам старые китайские электростанции могут "похвастаться" просто ужасным КПД, и теперь пришло время их обновлять.

"Помните, как у нас была пятилетка количества, потом за ней — пятилетка качества. У них много пятилеток количества прошло, и вот они перешли к пятилетке качества.

В последние лет 10-15 Китай строит не просто современные, а ультрасовременные угольные электростанции с качеством выбросов, приближающимся к качеству выбросов газовых электростанций. Это очень низкий показатель", — уверен Фролов.

Китай готов вложиться по-крупному: на модернизацию пойдут примерно 60-70% всех подобных станций страны, для которых ещё не поздно что-то менять. И модернизация приведёт к тому, что удельное потребление угля для производства мегаватта снизится.

"Это процесс, который идёт практически во всех странах, которые хоть что-то инвестируют в свою энергетическую отрасль. У нас модернизируется генерация — за счёт этого снижается удельное потребление энергоресурсов для производства мегаватта. В Китае то же самое будет происходить", — уверен Фролов.

Улучшение электростанций повлечёт за собой целый каскад процессов, которые растянутся не на один и не на два года. Выделить можно как минимум три этапа:

  • модернизация электростанций;
  • строительство новых электростанций;
  • переоценка объёмов внутренней добычи угля.

"Возможно, в Китае начнёт сокращаться внутреннее производство угля при растущем потреблении. И тогда откроется достаточно рыночное окно, в которое может попасть и наш уголь. Видимо, наше руководство исходит из этой предпосылки и это вполне разумно", — отмечает Фролов.

ФНС на инфраструктуру: оправдано ли вложение России?

Деньги на задумку РЖД, отмечает эксперт, выделять определённо стоит, это очень важный и нужный проект.

"Кроме того, у Китая сейчас натянутые отношения с Австралией, которая решила присоединиться к американским санкциям против китайских высокотехнологичных компаний вроде Huawei. А Австралия, напомню, классическая страна-бензоколонка", — напоминает Фролов.

Таким образом, для российского угля открываются неплохие перспективы на китайском рынке. Как минимум, это понятный инфраструктурный проект, который решает проблемы, неизбежность которых очевидна уже сегодня.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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