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Объёмы авиаперевозок упали на 46%

Экономика » Производство » Авиация

По итогам 2020 года объёмы авиаперевозок сократились на 46% по сравнению с 2019 годом, свидетельствуют данные Росавиации. В начале текущего года темпы падения замедлились до 39,1%.

Объёмы авиаперевозок упали на 46%

Снижение продолжится ещё пару месяцев, а после возобновится рост, считает глава аналитической службы агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев. Полностью перевозки могут восстановиться не ранее 2023 года, сообщает "Российская газета" со ссылкой на экспертов.

Ключевым условием для этого является возобновление международного авиасообщения. Пока восстановлены регулярные рейсы только с парой десятков стран, открытие остальных государств может растянуться на год.

При этом наращивать перевозки в открытые страны за счёт низких цен на билеты не удастся из-за убытков от простоя во время первой и второй волны пандемии коронавируса. В 2020 году они составили 200 млрд рублей против 40-50 млрд рублей в 2018–2019 годах. А в 2021 году авиакомпаниям придётся ещё и возвращать банкам и лизинговым организациям отсроченные платежи.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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