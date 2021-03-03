Почему банк может отказать в открытии счёта

Отказ в открытии счёта в банке — проблема, преследующая не только предпринимателей, но и рядовых граждан. Она возникла из-за того, что регуляторы переложили на банки большую часть ответственности за операции клиентов.

Чтобы не вызвать недовольство регуляторов, банкам приходится быть осторожнее и тщательно изучать своих клиентов, рассказал агентству "Прайм" исполнительный директор финтех-платформы "Фаст Ривер" Тимофей Перов.

Причин отказа от открытия счёта или выпуска карты в отношении физического лица много. Чаще всего — это отсутствие паспорта и наличие посторонних отметок в документах.

Иностранцу могут отказать в открытии счёта, если тот не предоставит миграционную карту и документы, подтверждающие легальность пребывания в стране.

Также банки могут отказывать в открытии счёта, если клиент ранее участвовал в мошенничестве или находится в чёрном списке Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ.

Банки по-разному обрабатывают собственные чёрные списки, и поэтому, в случае отказа в одном банке, эксперт рекомендует обратиться в другой банк.

Перов также отметил, что банки не обязаны сообщать клиентам о мотивах своих решений. Но любой гражданин имеет право потребовать от банка отказ от открытия счёта в письменном виде с конкретной формулировкой. Согласно Гражданскому кодексу, договор банковского счёта является публичным, а значит отказ по нерегламентированным причинам будет прямым нарушением закона.