Сборы "Росгосстраха" выросли в 2020 году на 9,6%

В прошлом году сборы ПАО СК "Росгосстрах" составили 87,7 млрд рублей, увеличившись на 9,6% по сравнению с 2019 годом, как следует из отчётности страховой компании.

При этом выплаты выросли только на 1%, до 35,5 млрд рублей.

Тем не менее, прибыль снизилась на 7,7% и составила 6,8 млрд рублей. Доходы от инвестиций сократились на 29,4%, до 6,5 млрд рублей.

Активы крупнейшей российской страховой компании составляют 149,7 млрд рублей, капитал — 46,5 млрд рублей, а портфель инвестиций оценивается в 86,7 млрд рублей.

Как заметил генеральный директор "Росгосстраха" Геннадий Гальперин, почти все каналы продаж в условиях самоизоляции продемонстрировали положительные темпы сборов. В частности, онлайн-продажи выросли на 18%, партнёрские — на 13%, корпоративные — на 14%, агентские — на 3%.

Совокупный объём выплаченных за 2020 год дивидендов составил 12,24 млрд рублей в соответствии с решением внеочередного собрания акционеров компании.

Владельцем "Росгосстраха" является ПАО Банк "ФК Открытие", которое, в свою очередь, принадлежит Центробанку РФ.