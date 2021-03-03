Объём российского фармрынка вырос почти на 9%

По итогам 2020 года объём российского фармацевтического рынка вырос почти на 9% и превысил 2 трлн рублей. Это рекордный показатель за последние пять лет.

Больше всего увеличились продажи в коммерческом сегменте, оборот которого оценён в 1,13 трлн рублей, сообщает "Российская газета" со ссылкой на данные DSM Group. При этом физический объём фармрынка сократился на 11%, в гражданский оборот введено 6,5 млрд упаковок лекарств. Это связано с дефицитом препаратов на фоне пандемии коронавируса. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других странах.

Также стоит отметить, что доля российских препаратов в общем объёме рынка выросла и составила более 70% в физическом выражении и около 43% в денежном.

Кроме того, существенно увеличился объём российского рынка телемедицины. Если за 2017-2018 годы прирост составил $20 млн, то за апрель-декабрь 2020 года — $35 млн, согласно данным компании VEB Ventures. По данным СПАО "Ингосстрах", количество обращений россиян за дистанционными консультациями врачей в 2020 году подскочило в 64 раза.