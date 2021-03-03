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Полная стоимость ипотечного кредита снизилась до 8,7%

Экономика » Прогнозы и статистика

В январе 2021 года полная стоимость ипотечного кредита в России составила 8,7% против 8,9% месяцем ранее. Показатель учитывает процентную ставку и другие выплаты, включая страховку и комиссии.

Полная стоимость ипотечного кредита снизилась до 8,7%

Это минимальное значение за всю историю наблюдений, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Объединённого кредитного бюро". В январе 2020 года полная стоимость ипотечного кредита составляла 10,3%.

Одним из ключевых факторов является снижение ключевой ставки, которая с 2016 года опустилась на 6,75 процентного пункта до текущих 4,25%. Также повлияла программа льготной ипотеки, в рамках которой выдаются кредиты по ставке 6,5%. Она будет действовать до 1 июля 2021 года.

При этом аналитики рейтинговых агентств считают, что дальнейшего снижения полной стоимости ипотечных кредитов не стоит ждать. Они полагают, что Центробанк не будет снижать ключевую ставку, а влияние акций отдельных банков будет ограничено.

Согласно данным ЦБ, в январе средневзвешенная процентная ставка по рублёвым ипотечным кредитам составила 7,23% против 7,36% месяцем ранее.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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