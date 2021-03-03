Летом 2021 года вступит в силу закон, наделяющий Центробанк РФ правом обязывать банки выкупать у клиентов продукты, проданные с нарушением. Например, когда под видом одной платной услуги была продана другая.
В настоящее время соответствующий законопроект находится в Госдуме. Как рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ будет принят в апреле и вступит в силу в июне-июле, сообщают "Известия".
Также проект закона позволит Центробанку запрещать продажи определённых продуктов, если при заключении договоров клиентам предоставляется недостоверная или неполная информация о рисках.
Законопроект направлен на снижение мисселинга и практик навязывания услуг, а также повышение информированности потребителей, пояснили в пресс-службе Центробанка. В крупнейших банках категорически опровергают существование у них мисселинга. Эксперты поддерживают проект закона, но не понимают, как граждане смогут доказать, что при покупке финансовых услуг их обманули.
*Мисселинг — введение потребителей в заблуждение при продаже финансовых услуг.
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