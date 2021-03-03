Нереальная экономика: Китай рассказал о "финансовых пузырях" Запада

Работа представителей Запада на глобальных рынках, которая приводит к надуванию финансовых "пузырей", расстраивает Пекин. Глава Комиссии по регулированию банковского рынка и партийный секретарь Народного банка Китая Го Шуцин заявил: стоит ожидать "побочных эффектов".

Напомним, что рынки после провального "коронавирусного" года действительно бодро пошли вверх. Многие ЦБ, решившие устроить экономике "финансовую подпитку", включили свои печатные станки, а также обнулили процентные ставки, буквально "накачивая" систему деньгами. Так, европейский ЦБ сумел "скорректировать" экономику на 6 трлн долларов.

"Финансовые рынки взлетели и торгуются на высоких уровнях в США, Европе и других развитых странах, что противоречит положению дел в реальной экономике", — рассказал Шуцин, цитату проводит Bloomberg.

"Пузыри", на которых построен рост рынков, рано или поздно лопнут. В этот момент случится глобальная коррекция практически всех индикаторов, и участники рынков могут потерять миллиарды.

Китайские власти, отметил Шуцин, будут придумывать меры по ограничению "атаки" иностранных капиталов на Китай. Например, Пекин недоволен фактом скупки недвижимости ради перепродажи или как инвестиции, подчеркнул специалист.

"Опасно, что люди покупают дома не для жизни, а для инвестиций или спекуляций", — уточнил Шуцин.