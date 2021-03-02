Как жить без долгов

Россияне задолжали банкам более 20 трлн рублей. Это бизнес банков: давать в долг, а потом получать проценты. Тем не менее, жить без долгов можно, соблюдая золотое правило.

Главное — это правильное соотношение доходов и расходов. Чтобы перестать жить в кредит, нужно прекратить тратить больше, чем вы получаете. Если ваш доход (зарплата, пенсия) составляет 30 тысяч рублей, то вы не должны тратить более 27 тысяч рублей (90%).

Минимум 10% ежемесячного дохода нужно откладывать на непредвиденные обстоятельства, будь то болезнь, потеря работы или поломка дорогостоящей техники. Если вы не будете откладывать, то так или иначе снова окажетесь в долгах.

В настоящее время отслеживать свои доходы и расходы намного проще, чем раньше. Не нужно каждый раз записывать, сколько получил и сколько потратил. Всё это есть в любом банковском мобильном приложении, если вы пользуетесь дебетовой или кредитной картой. Здесь вы можете посмотреть, сколько получаете и тратите в месяц, и при необходимости снизить свои "аппетиты".