"АЛРОСА" увеличила продажи алмазов в 2,1 раза

В IV квартале 2020 года продажи алмазов увеличились в 2,1 раза в годовом выражении, до 17 млн тонн. Об этом свидетельствует отчётность ПАО АК "АЛРОСА".

Как пояснил заместитель главы компании Алексей Филипповский, рост продаж алмазов в последнем квартале прошлого года обусловлен восстановлением спроса на ювелирную продукцию с бриллиантами со стороны конечных потребителей. В частности, на ключевых рынках, в США и Китае, результаты продаж продемонстрировали двухзначные темпы.

При этом в целом за 2020 год компания продала алмазы на 32,1 млн карат, что на 4% меньше, чем за 2019 год. В итоге выручка снизилась на 7%, до 221,5 млрд рублей, а чистая прибыль упала на 49%, в том числе под влиянием ослабления рубля.

Основной причиной неутешительных финансовых результатов компании является пандемия коронавируса, которая снизила спрос на алмазы. Она также повлияла на снижение добычи алмазов. Изначально предполагалось, что в 2020 году уровень добычи алмазов составит 38 млн карат, но из-за приостановки производства он был равен 30 млн карат. Прогноз на 2021 год предусматривает добычу 31,5 млн тонн карат. Ожидается, что к отметке в 38 млн карат компания приблизится к 2024 году.