Объём проектного финансирования превысил 1,1 трлн рублей

Совокупная задолженность застройщиков перед банками в рамках проектного финансирования превысила 1,1 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные Центробанка РФ.

На 1 февраля 2021 года объём выданных застройщикам кредитов составил 1 трлн 105,6 млрд рублей, увеличившись за январь текущего года на 101,1 млрд рублей, или на 10,1%. При этом общая сумма одобренных кредитов выросла на 360,4 млрд рублей, или на 13,2%, до 3 трлн 84,4 млрд рублей.

Объём средств дольщиков на счетах эскроу увеличился на 67,1 млрд, или на 5,6%, до 1 трлн 260,1 млрд рублей.

В рамках проектного финансирования средства дольщиков размещаются на счетах эскроу, а строительство жилых домов ведётся за счёт кредитов. Застройщик получает доступ к деньгам дольщиков только после ввода здания в эксплуатацию. На 1 февраля 2021 года по завершенным в 67 регионах проектам раскрыто более 67 тысяч счетов, застройщикам и банкам в счёт погашения кредитов перечислено 178,5 млрд рублей.

Новая схема финансирования жилищного строительства действует в России с июля 2019 года.