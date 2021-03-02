Россия снизит экспорт пшеницы почти в два раза

В марте 2021 года экспорт пшеницы из РФ составит 1,7-1,9 млн тонн против 3,4 млн тонн месяцем ранее. Таков прогноз Института конъюнктуры аграрного рынка.

Основной причиной снижения экспорта пшеницы является двукратное повышение пошлины, до 50 евро за тонну с 1 марта текущего года, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на генерального директора института Дмитрия Рылько. При этом он полагает, что поставки «упадут не так драматично, как считают некоторые эксперты зернового рынка».

Общий экспорт зерновых и зернобобовых культур, по его оценкам, составит 2,5-2,7 млн тонн. В феврале было отгружено почти 4 млн тонн, согласно данным портов и железнодорожных переходов.

Институт конъюнктуры аграрного рынка сохраняет прогноз по производству пшеницы в текущем году на уровне 78 млн тонн. В прошлом году урожай пшеницы составил 85,9 млн тонн.

Экспортная пошлина на пшеницу, а также на кукурузу и ячмень (с 15 марта) будет действовать до 1 июня текущего года. В дальнейшем величина пошлины будет зависеть от ценовых индикаторов.