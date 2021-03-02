Долг АСВ перед Центробанком снизился до 340 млрд рублей

Задолженность госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" перед Центробанком РФ снизилась до 340 млрд рублей за счёт очередного платежа в размере 39,4 млрд рублей. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Как следует из него, остаток долга не учитывает проценты, которые начисляются по кредиту. Из общей суммы очередного платежа 1,4 млрд рублей направлены на погашение именно процентов, а 38 млрд рублей — самого долга.

С 2017 года госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) направила в совокупности 511,7 млрд рублей на погашение долга перед Центробанком, в том числе 9,7 млрд рублей — на погашение процентов.

Долг образовался в 2015–2017 годах, когда АСВ было вынуждено занимать деньги у ЦБ, чтобы выплачивать компенсации вкладчикам банков, лишившихся лицензий. Обычно для выплат используется фонд страхования вкладов, формирующийся за счёт банковских взносов. Но в указанное время Центробанк активно отзывал лицензии у банков и фонд в итоге опустел.