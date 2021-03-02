Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев, сообщает РИА "Новости".
"Это абсолютно добровольные действия компаний. Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах", — сказал Лахтюхов.
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