В РФ на два месяца "заморозили" цены на мясо птицы и яйца

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов сообщил, что крупнейшие российские производители мяса птицы договорились не повышать отпускные цены на социально значимую птицеводческую продукцию в течение двух месяцев, сообщает РИА "Новости".

"Это абсолютно добровольные действия компаний. Предприятия взяли на себя обязательство, что на такие социально значимые продукты, как тушка и яйца, они в ближайшие несколько месяцев не будут повышать цены. Пока мы говорим о двух месяцах", — сказал Лахтюхов.