Россия обошла Евросоюз по росту цен на продовольствие

В январе 2021 года цены на продовольственные продукты в России выросли на 8,2% по сравнению с январём прошлого года, в то время как в Евросоюзе — только на 1,1%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики РФ.

Сильнее всего в России подорожали овощи (+17,5%). В Евросоюзе рост цен на овощи составил всего 0,2%. Фрукты стали дороже на 13,5% и 3,3%, сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты — на 13,7% и 0,9%, хлебобулочные изделия и крупы — на 9% и 1,2%. Цены на рыбу и морепродукты в РФ выросли на 6,2%, в Евросоюзе — на 0,5%, на молочные изделия, сыры и яйца — на 5,4% и 0,9%, на мясо и мясопродукты — на 4% и 1,1% соответственно. При этом в Евросоюзе стоимость масел и жиров снизилась на 0,5%, а в России — выросла на 11%.

Разрыв в росте цен по сравнению с предыдущим месяцем менее существенный — 1,2% в РФ против 0,9% в Евросоюзе. При этом рыба и морепродукты, масла и жиры, а также сахар, джем, мёд, шоколад и конфеты в Евросоюзе дорожали более быстрыми темпами, чем в РФ.