Господдержка не позволила упасть выдаче кредитов МСБ

В 2020 году объём кредитов, выданных малому и среднему бизнесу, снизился всего на 2%, до 7,6 трлн рублей. Без государственных программ льготного кредитования, на которые пришлось около 18% или 1,4 трлн рублей, сегмент сократился бы сильнее.

Совокупная задолженность малого и среднего бизнеса (МСБ) перед банками на 1 января 2021 года составляла 5,8 трлн рублей, увеличившись за год почти на 23%, говорится в исследовании российского рейтингового агентства "Эксперт РА". Это максимальные темпы роста кредитного портфеля МСБ с 2012 года.

Агентство связывает их с активной реструктуризацией кредитов, проводимой в рамках антикризисных мер поддержки предпринимателей. По данным Центробанка РФ, с 20 марта 2020 года до конца декабря того же года банки реструктурировали кредиты МСБ на 854 млрд рублей.

Это также положительно отразилось на банковских балансах: несмотря на то что рост просроченной задолженности по кредитам МСБ составил 13%, что является максимумом с 2016 года, её доля в общем портфеле снизилась на 0,9 процентного пункта, до 11%.

Лидерами по выдаче кредитов МСБ остались ПАО "Сбербанк России" и ПАО "ВТБ", но объём выданных ими кредитов не изменился по сравнению с 2019 годом. Прирост выдачи кредитов МСБ продемонстрировали ПАО "Совкомбанк", ПАО "Промсвязьбанк", АО "СМП Банк", АО АБ "Россия", АО "Россельхозбанк" и ПАО АКБ "Металлинвестбанк".