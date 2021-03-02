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Цены на нефть могут подскочить до $100 за баррель

Экономика » Сырье » Нефть

Среднегодовая цена на нефть в этом году составит $60 за баррель, согласно обновлённому прогнозу одного из крупнейших банков США Bank of America. Но уже в ближайшей перспективе цены на нефть могут повыситься до $70 за баррель, а в течение двух лет — до $100 за баррель.

Цены на нефть могут подскочить до 0 за баррель

Одной из главных причин прогнозируемого роста нефтяных котировок является спрос в Китае, сообщают "Известия". По прогнозу S&P Global Platts, потребление нефти в этом году может увеличиться на 3,5-4,5%. Должен восстановиться до докризисных уровней и спрос на нефть в Индии.

Ещё одним фактором роста цен на нефть станет программа государственной поддержки США объёмом $1,9 трлн, ожидаемая в ближайшие месяцы. Эти деньги должны разогнать экономику и ослабить доллар, что благоприятно для нефтяных котировок. На руку играет и стабильность соглашения ОПЕК+, и оптимизм в отношении восстановления мировой экономики.

Bank of America — не единственный оптимист в отношении цен на нефть. Азербайджанская Socar допускает рост нефтяных котировок до $100 за баррель, ссылаясь на уровень ликвидности на рынке.

В то же время аналитик VYGON Consulting Иван Тимонин считает, что отметка в $100 за баррель выглядит чересчур оптимистично и вряд будет достигнута в ближайшие несколько лет. При этом краткосрочный прогноз Bank of America он поддерживает.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Ольга Алексеева
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