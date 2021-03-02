На рынке нефти зафиксировали "восстание машин"

Необычная ситуация возникла на рынке нефти: "роботы", то есть специальные алгоритмы-советчики, "попросили" своих владельцев закупаться "на все деньги".

Речь идёт о специальных алгоритмах, которые работают, в том числе, с оценками математических моделей и долгосрочным прогнозированием. По их "мнению", сейчас самое время "сыграть ва-банк". Те из алгоримов, которые имели доступ к финансовым резервам своих владельцев, уже успели закупиться нефтяными фьючерсами (один из видов договоров, применяемых на биржах) практически на 100% лимита.

"Режим "торговли на все деньги" включился из-за изменения индикатора one-year momentum (годового скользящего момента). Для фьючерсов на Brent он стал "бычьим", то есть цены пошли вверх, а покупателей стало больше. Также и другие ключевые сигналы — тренда, момента и кэрри — уверенно вошли в "бычью" зону", — пишет аналитик Rabo Райян Фитцморис.

Цены благодаря "восстанию машин" подросли в какой-то момент до 67 долларов (за баррель Brent). Однако вскоре падение возобновилось — новости из Китая, касающиеся до предела заполненных хранилищ, всё ещё нервируют рынок, ожидающий обвала спроса.