Матвиенко разъяснила политику властей РФ в отношении доллара

Подробностями о том, как будет себя "чувствовать" в России американская валюта, поделилась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Для РИА "Новости" она отметила: говорить о том, что доллар куда-то "исчезнет", опрометчиво.

"Доллар, естественно, никуда не исчезнет, он есть и будет в обращении, но снижать зависимость нашей экономики от какой-то одной валюты, безусловно, надо, что и делается", — объяснила Матвиенко.

По её словам, власти уже много лет проводят политику дедолларизации экономики страны, то есть стараются уменьшить роль доллара в различных финансовых операциях. Также, если оценивать вложения России в американские государственные обязательства, можно увидеть снижение в 30 раз.

Власти стараются сделать всё, чтобы граждане РФ верили в рубль и работали именно с ним. В частности, действия руководства страны уже помогли увеличить число рублёвых вкладов.

"То есть процесс идёт. Может быть, кому-то покажется, что идёт медленно, но он развивается поступательно. Снижение зависимости от пусть и важного, но одного финансового центра — абсолютно правильная политика, и российский парламент ее всячески поддерживает, потому что это вопрос суверенитета нашей страны", — подытожила Матвиенко.