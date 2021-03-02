В России поднимут процентную ставку по вкладам

Процентные ставки по банковским вкладам в скором времени начнут повышаться, но рост, однако, займет довольно длительное время.
Проценты ненамного превысят уровень инфляции, но для кого-то и это уже прогресс. Многие вкладчики в связи со снижением ставок по вкладам перешли на фондовые биржи в попытке заработать на инвестировании, иногда не совсем удачно.
Причинами снижения ставок по вкладам ниже 4,5% стали:
По окончании 2021 года ставки по вкладам возрастут в лучшем случае до 5% годовых.
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