Нет доллару: многие страны могут отказаться от валюты мира в торговле

В последнее время санкции приводят к тому, что приходится отказываться от доллара в торговле.
Все вводимые запреты, которые усложняет работу банков, вынуждают заменить доллар как можно скорее. Уже сейчас в мировой торговле за энергетические поставки понемногу начинают отказываться от доллара (яркий пример — Китай, расплачивающийся юанями).
Влияние на отказ от доллара оказывает и тот факт, что российская компания запустила новый проект по производству сжиженного газа в Арктике.
Вместе с запуском этой линии энергетическое влияние в мире перераспределится. В этом случае на нефтяном рынке уже точно будет другая валюта.
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