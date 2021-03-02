Нет доллару: многие страны могут отказаться от валюты мира в торговле

В последнее время санкции приводят к тому, что приходится отказываться от доллара в торговле.

Все вводимые запреты, которые усложняет работу банков, вынуждают заменить доллар как можно скорее. Уже сейчас в мировой торговле за энергетические поставки понемногу начинают отказываться от доллара (яркий пример — Китай, расплачивающийся юанями).

Влияние на отказ от доллара оказывает и тот факт, что российская компания запустила новый проект по производству сжиженного газа в Арктике.

Вместе с запуском этой линии энергетическое влияние в мире перераспределится. В этом случае на нефтяном рынке уже точно будет другая валюта.