Дорогое оливковое масло ещё подорожает в цене

Прошлый год был неурожайным в Испании, а эта страна является мировым лидером по выращиванию оливок.
Другие страны, занимающиеся данной культурой, также соберут урожай меньше обычного. Спрос на продукцию не падает, соответственно, цена на оливковое масло растёт.
Обещают, что подорожание в России достигнет 15 процентов, тогда как в Европе уже наблюдается рост стоимости оливкового масла до 40 процентов.
К тому же на повышение стоимости конечного продукта в нашей стране влияет рост цен на упаковку. Стоимость упаковки за последние 3-4 месяца увеличилась вдвое.
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