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Ставки по вкладам начали расти

Экономика » Финансы » Банки

Во II декаде февраля 2021 года средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в 10-ти крупнейших российских банках составила 4,53% годовых, увеличившись впервые с середины декабря 2020 года. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Центробанка РФ.

Ставки по вкладам начали расти

В I декаде февраля 2021 года средняя максимальная ставка составляла 4,47%, весь январь этого года и большую часть декабря 2020 года — 4,49%.

Рассчитываемый ЦБ показатель служит ориентиром для банков. Если кредитная организация устанавливает ставки по вкладам выше показателя Центробанка, то ей приходится уплачивать повышенный взнос в фонд страхования вкладов, из которого выплачиваются возмещения вкладчикам после отзыва лицензий.

В 2020 году средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам постоянно опускалась из-за того, что ЦБ проводил мягкую денежно-кредитную политику (снижал ключевую ставку). До исторического минимума показатель снизился в I декаде октября 2020 года — 4,33%. Исторический максимум был зафиксирован в III декаде декабря 2014 года — 15,64%.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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