Россияне заплатили за год по процентам порядка 2,5 трлн рублей

В 2020 году граждане заплатили банкам по процентам около 2,5 трлн рублей, что на 186 млрд рублей или на 8% больше, чем в 2019 году. Рост наблюдался, несмотря на существенное снижение ставок по кредитам.

Это связано с тем, что россияне стали чаще брать займы в банках. Так, по данным Центробанка РФ, объём всех выданных кредитов вырос на 14%, сообщает РИА "Новости". Впрочем, по сравнению с 2019 и 2018 годами темпы роста кредитования замедлились с 18% и 22% соответственно.

Быстрее всего в 2020 году росло ипотечное кредитование — на 20%, до 9,3 трлн рублей, что объясняется программой льготной ипотеки, действие которой продлили до 1 июля 2021 года.

В то же время в прошлом году прервалась тенденция по улучшению платёжной дисциплины. Объём просроченной задолженности по кредитам вырос на 168 млрд рублей, до 932 млрд рублей, а её доля в общем портфеле кредитов — с 4,33% до 4,65%.

Ситуация с просрочкой ухудшилась в 70 из 85 регионов. Сильнее всего доля просроченной задолженности по кредитам выросла в Калининградской области (+1,6 процентного пункта), в Чечне и Липецкой области (+1 процентный пункт). При этом показатель в Ингушетии упал на 5,3 процентного пункта, но всё равно регион вошёл в тройку самых худших по платёжной дисциплине субъектов — Северная Осетия (7,53%), Карачаево-Черкессия (7,63%) и Ингушетия (7,80%).