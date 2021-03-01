Банки будут идентифицировать россиян через мобильное приложение

С 2022 года российские банки, имеющие мобильные приложения, будут обязаны предоставлять пользователям возможность проходить биометрическую идентификацию при открытии вклада или получении кредита. Соответствующий проект указания подготовил Центробанк РФ.

В начале 2020 года услуги дистанционного открытия вкладов и получения кредита с идентификацией по биометрическим параметрам предоставляли 11 банков. При этом сдать биометрические данные можно было в 223-х банках, а также во многофункциональных центрах. Как сообщила первый заместитель председателя Центробанка Ольга Скоробогатова, в середине февраля текущего года в "Единую биометрическую систему" (ЕБС) внесено уже около 120 тысяч образцов.

Идентификация по биометрическим параметрам (изображение лица и образец голоса) позволяет гражданам удалённо открывать вклады и получать кредиты даже в тех банках, клиентом которых они не являются. Но перед тем, как пользоваться такой возможностью, нужно один раз сдать свои биометрические данные в ЕБС, посетив для этого банк или многофункциональный центр.