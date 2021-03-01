За 2020 год в федеральный бюджет РФ поступило 345,3 млрд рублей от инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В том числе:
- 81,3 млрд рублей от процентов по валютным счетам в Центробанке,
- 264,1 млрд рублей от вложений в остальные финансовые активы, включая 211,2 млрд рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России».
Совокупная доходность размещения средств фонда, выраженная в корзине разрешённых иностранных валют, в 2020 году составила 1,02% годовых и 1,28% годовых с момента создания ФНБ. Доходность, выраженная в рублях - 26,08% и 16,51% соответственно.
|
Виды инструментов
|
2020 год
|
за всё время
|
Счета ЦБ в долларах США
|
2,29%
|
1,40%
|
Счета ЦБ в евро
|
-0,34%
|
0,88%
|
Счета ЦБ в фунтах стерлингов
|
1,39%
|
2,53%
|
Депозиты ВЭБ.РФ в рублях
|
4,04%
|
5,81%
|
Привилегированные акции нефинансовых компаний
|
2,61%
|
1,14%
|
Облигации, номинированные в рублях
|
4,79%
|
5,25%
|
Облигации, номинированные в долларах США
|
3,71%
|
3,72%
|
Привилегированные акции кредитных организаций
|
3,06%
|
2,88%
|
Депозиты в ПАО "ВТБ" и АО "Газпромбанк"
|
4,36%
|
7,82%
|
Обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России"
|
9,87%
Напомним, правительство приобрело основной пакет акций Сбербанка у Центробанка в апреле 2020 года за 3,14 трлн рублей, используя средства ФНБ.
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