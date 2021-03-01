Доходы от инвестирования ФНБ за 2020 год превысили 345,3 млрд рублей

За 2020 год в федеральный бюджет РФ поступило 345,3 млрд рублей от инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

В том числе:

- 81,3 млрд рублей от процентов по валютным счетам в Центробанке,

- 264,1 млрд рублей от вложений в остальные финансовые активы, включая 211,2 млрд рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России».

Совокупная доходность размещения средств фонда, выраженная в корзине разрешённых иностранных валют, в 2020 году составила 1,02% годовых и 1,28% годовых с момента создания ФНБ. Доходность, выраженная в рублях - 26,08% и 16,51% соответственно.

Доходность от размещения средств ФНБ, % годовых Виды инструментов 2020 год за всё время Счета ЦБ в долларах США 2,29% 1,40% Счета ЦБ в евро -0,34% 0,88% Счета ЦБ в фунтах стерлингов 1,39% 2,53% Депозиты ВЭБ.РФ в рублях 4,04% 5,81% Привилегированные акции нефинансовых компаний 2,61% 1,14% Облигации, номинированные в рублях 4,79% 5,25% Облигации, номинированные в долларах США 3,71% 3,72% Привилегированные акции кредитных организаций 3,06% 2,88% Депозиты в ПАО "ВТБ" и АО "Газпромбанк" 4,36% 7,82% Обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России" 9,87%

Напомним, правительство приобрело основной пакет акций Сбербанка у Центробанка в апреле 2020 года за 3,14 трлн рублей, используя средства ФНБ.