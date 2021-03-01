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Доходы от инвестирования ФНБ за 2020 год превысили 345,3 млрд рублей

Экономика » Финансы » Инвестиции

За 2020 год в федеральный бюджет РФ поступило 345,3 млрд рублей от инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Доходы от инвестирования ФНБ за 2020 год превысили 345,3 млрд рублей

В том числе:

- 81,3 млрд рублей от процентов по валютным счетам в Центробанке,

- 264,1 млрд рублей от вложений в остальные финансовые активы, включая 211,2 млрд рублей в качестве дивидендов по обыкновенным акциям ПАО «Сбербанк России».

Совокупная доходность размещения средств фонда, выраженная в корзине разрешённых иностранных валют, в 2020 году составила 1,02% годовых и 1,28% годовых с момента создания ФНБ. Доходность, выраженная в рублях - 26,08% и 16,51% соответственно.

Доходность от размещения средств ФНБ, % годовых

Виды инструментов

2020 год  

за всё время

Счета ЦБ в долларах США

2,29%

1,40%

Счета ЦБ в евро

-0,34%

0,88%

Счета ЦБ в фунтах стерлингов

1,39%

2,53%

Депозиты ВЭБ.РФ в рублях

4,04%

5,81%

Привилегированные акции нефинансовых компаний      

2,61%

1,14%

Облигации, номинированные в рублях

4,79%

5,25%

Облигации, номинированные в долларах США

3,71%

3,72%

Привилегированные акции кредитных организаций

 3,06%

 2,88%

Депозиты в ПАО "ВТБ" и АО "Газпромбанк"

 4,36%

 7,82%

Обыкновенные акции ПАО "Сбербанк России"

 9,87%

  
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомним, правительство приобрело основной пакет акций Сбербанка у Центробанка в апреле 2020 года за 3,14 трлн рублей, используя средства ФНБ.

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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