Бег на месте: эксперт объяснил, в чём проблема с оценкой зарплат

Очередные вариации вопроса "как посчитать зарплаты россиян" звучали недавно в Госдуме. Как сообщает RT, депутат Андрей Ветлужских считает, что стоит опираться на медианные зарплаты.

Вопрос о том, сколько получают жители страны, волнует власти давно. Несмотря на попытки "сгладить" острые углы и "выправить" МРОТ, многим очевидно: денег недостаточно.

Как всё-таки стоит считать зарплаты россиян? Какой вариант даёт самую "честную" картину, понимание которой поможет предпринять последующие действия?

Для читателей "Правды.Ру" мнением делится Никита Масленников, экономист, главный аналитик Института современного развития.

Бег на месте: в чём проблема с расчётом зарплат

Вопрос, отмечает эксперт, не в том, каким показателем пользоваться при анализе зарплат. Намного важнее понять, как измерить состояние жизненного уровня наших граждан. Ведь нередки ситуации, когда "на бумаге" зарплаты растут, а в реальности денег у населения становится лишь меньше.

"Что касается медианной и средней заработной платы: обе методики расчёта требуют доработки, "шлифовки", очень точного анализа. Например, что такое медианная заплата? Вычисляется значение, половина получает больше, а половина — меньше. Раз половина получает меньше, сразу идея: давайте повышать. А как? Большой вопрос", — уточняет Масленников.

К варианту расчёта медианной зарплаты перейти можно, продолжает эксперт. Но есть риски.

"Допустим, перешли, узнали значение. Первая реакция, боюсь, будет примерно такой: давайте повысим её в отрыве от производительности труда или начнём бездумно увеличивать социальные трансферты, которые и так, если учитывать социальные расходы — здравоохранение, образование и всё такое прочее, у нас составляют почти половину всех расходов", — объясняет Масленников.

Пироги и надои: что и как анализировать властям

Социальное недовольство понятно, как понятны и желания что-то поменять. Но, как в старой школьной пословице, "от перемены мест" сумма не изменится.

"Если поменять методики расчёта, показатели, сами зарплаты не изменятся. Если вы хотите делить пирог, надо его сначала испечь. При этом зарплаты — это часть пирога, а не единственный его ингредиент", — уверен Масленников.

Эксперт отмечает, что лично он бы выбрал как ориентир реально располагаемые доходы. Наращивание этих доходов могло бы стать реальной национальной целью до 2030 года.

"Что такое реально располагаемые доходы? Это всё, что у вас остается на руках за вычетом обязательных платежей, включая, в том числе, оплату по кредиту, управление долгом вашего домохозяйства. То, что осталось", — уточняет термин Масленников.

Простой пример: помощь от государства. Казалось бы, она должна позитивно влиять на реально располагаемый доход: денег у людей стало чуть больше. Но при этом выросли расходы, выросли затраты на бизнес, остались на том же уровне зарплата или иные доходы (от того же бизнеса).

"Это просто катастрофически плохо. На текущий момент экономическая система не создаёт мотиваций для развития малого бизнеса и вообще индивидуальной предпринимательской деятельности, не позволяет людям эффективно распоряжаться своей собственностью или её приращивать", — уверен Масленников.

Именно оценка "ингредиентов", из которых состоят реально располагаемые доходы, помогает точно оценить, что стоит сделать в первую очередь.

"Поэтому мне кажется, что ориентировать социальную повестку стоит на факт того, что пора "закрыть разрыв" с 2013 годом по реально располагаемым расходам. Потому что ожидания от "надоев" экономики такие, как будто у нас корова. А у нас пока, к сожалению, только коза", — резюмирует Масленников.