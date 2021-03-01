Ростовчанин "умер", чтобы не погашать долги

Следственные органы Батайска возбудили уголовное дело о мошенничестве по заявлению местной жительницы, которой задолжал якобы умерший любовник. Женщина занимала деньги у банка и родственников, чтобы помочь ему, а впоследствии узнала, что он "умер" несколько лет назад.

Как рассказал адвокат потерпевшей Александр Дягай, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает "Российская газета". Кроме того, в рамках дела будет подан иск о возмещении взятых под расписку денежных средств.

Потерпевшая и подозреваемый познакомились на работе, вспыхнул роман, после чего у мужчины начали возникать проблемы: то мама заболела и требуются средства на её лечение, то папа умер, то его самого взяли в плен и требуют денег. Влюблённая женщина помогала ему: занимала деньги у родственников и у банка. На сегодняшний день её задолженность перед банком составляет 600 тысяч рублей. Несмотря на расписки, мужчина возвращать деньги не торопился, а вскоре стало известно, что он "умер" несколько лет назад.

Как оказалось, под именем мужчины был похоронен его брат, у которого на момент смерти не было документов. С этого момента подозреваемый жил по ксерокопии своего паспорта, который забрали после смерти брата.

Это не первый случай "смертельного" ухода от долгов в Ростовской области. Два года назад Ростовский областной суд приговорил директора ритуального агентства к четырём годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество. Осуждённый, набравший заказов на изготовление памятников на 6 млн рублей, уведомил клиентов о своей "смерти", разослав им своё фото в гробу.