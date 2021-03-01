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Ростовчанин "умер", чтобы не погашать долги

Экономика » Финансы » Банки

Следственные органы Батайска возбудили уголовное дело о мошенничестве по заявлению местной жительницы, которой задолжал якобы умерший любовник. Женщина занимала деньги у банка и родственников, чтобы помочь ему, а впоследствии узнала, что он "умер" несколько лет назад.

Ростовчанин "умер", чтобы не погашать долги

Как рассказал адвокат потерпевшей Александр Дягай, подозреваемому грозит до шести лет лишения свободы, сообщает "Российская газета". Кроме того, в рамках дела будет подан иск о возмещении взятых под расписку денежных средств.

Потерпевшая и подозреваемый познакомились на работе, вспыхнул роман, после чего у мужчины начали возникать проблемы: то мама заболела и требуются средства на её лечение, то папа умер, то его самого взяли в плен и требуют денег. Влюблённая женщина помогала ему: занимала деньги у родственников и у банка. На сегодняшний день её задолженность перед банком составляет 600 тысяч рублей. Несмотря на расписки, мужчина возвращать деньги не торопился, а вскоре стало известно, что он "умер" несколько лет назад.

Как оказалось, под именем мужчины был похоронен его брат, у которого на момент смерти не было документов. С этого момента подозреваемый жил по ксерокопии своего паспорта, который забрали после смерти брата.

Это не первый случай "смертельного" ухода от долгов в Ростовской области. Два года назад Ростовский областной суд приговорил директора ритуального агентства к четырём годам и трём месяцам лишения свободы за мошенничество. Осуждённый, набравший заказов на изготовление памятников на 6 млн рублей, уведомил клиентов о своей "смерти", разослав им своё фото в гробу.

 

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Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
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