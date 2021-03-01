Пенсионный фонд опубликовал графики пенсионных выплат в марте, согласно которому, в связи с выходным 8 марта, многие получат деньги досрочно.
В ведомстве сообщили, что те, кто получает пенсию в почтовых отделениях с шестидневной рабочей неделей, за шестое и восьмое числа могут получить выплаты 6 марта.
Отделения почты с пятидневной рабочей неделей 6 марта выдадут пенсии за девятое число.
В случае "трёхдневки" — пенсию дадут сразу за 5, 6, 7 и 8 марта.
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