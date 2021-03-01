Индексы предпринимательской уверенности растут второй месяц подряд

В феврале 2021 года индексы предпринимательской уверенности, рассчитываемые Федеральной службой государственной статистики РФ, продемонстрировали рост второй месяц подряд. Индекс в добыче полезных ископаемых вырос до минус 0,3%, в обрабатывающих отраслях — до минус 1%. В январе текущего года индексы выросли до минус 2,7% и минус 1,7% соответственно.

С исключением сезонного фактора индекс предпринимательской уверенности в добыче полезных ископаемых впервые с мая 2019 года вышел в положительную область и составил 0,3% против минус 1,5% месяцем ранее. В обрабатывающих отраслях индекс увеличился до минус 1,8% с минус 2,2% в январе этого года.

Доля предпринимателей в добыче полезных ископаемых, считающих текущую экономическую ситуацию благоприятной, увеличилась с 9% до 10%, доля "удовлетворённых" бизнесменов не изменилась и составила 76%. В обрабатывающих отраслях оценки остались на уровне предыдущего месяца — 11% и 74% соответственно.

Несмотря на рост индексов, в том числе благодаря оптимизму бизнесменов, среди факторов, ограничивающих рост производства, остаются неопределённость экономической ситуации, недостаточный внутренний спрос и высокий уровень налогов.