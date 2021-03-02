На восстановление экономики США выделят $2 трлн

США решили потратить на восстановление экономики почти 2 триллиона долларов.

Такой законопроект предложил новый президент США Джо Байден ещё в начале этого года. В Конгрессе США поддержали эту идею, так как считают, что для восстановления экономики в современных реалиях необходимо использовать экстренные меры.

Однако перед тем как средства будут выделены, этот законопроект должен одобрить сенат Соединённых Штатов.

Эти средства, согласно законопроекту, распределены на многие направления, например 1 трлн долларов будет направлен на помощь населению. Также поддержку получат местные власти, вузы и предприятия, пострадавшие во время пандемии.