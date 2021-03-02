На восстановление экономики США выделят $2 трлн

США решили потратить на восстановление экономики почти 2 триллиона долларов.
Такой законопроект предложил новый президент США Джо Байден ещё в начале этого года. В Конгрессе США поддержали эту идею, так как считают, что для восстановления экономики в современных реалиях необходимо использовать экстренные меры.
Однако перед тем как средства будут выделены, этот законопроект должен одобрить сенат Соединённых Штатов.
Эти средства, согласно законопроекту, распределены на многие направления, например 1 трлн долларов будет направлен на помощь населению. Также поддержку получат местные власти, вузы и предприятия, пострадавшие во время пандемии.
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