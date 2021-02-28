Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь

Минпромторг обновил список автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь.

Как сообщает издание njcar. ru, перечень автомобилей, которые подпадают под повышенный транспортный налог, в нынешнем году увеличился на 87 моделей.

Повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога на автомобили, стоимостью выше трёх миллионов рублей, был введён в России в 2014 году. Такой коэффициент называют налогом на роскошь. Список автомобилей, облагаемых таким налогом, пересматривается ежегодно.

В текущем году список дополнен 87 моделями. Из них 34 модели относятся к ценовой категории 5-10 миллионов рублей, ещё 31 модель — к категории авто, стоимостью 10-15 миллионов, а категорию машин, стоимостью три-пять миллионов рублей пополнили всего три модели.