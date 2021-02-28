Минпромторг обновил список автомобилей, которые будут облагаться налогом на роскошь.
Как сообщает издание njcar. ru, перечень автомобилей, которые подпадают под повышенный транспортный налог, в нынешнем году увеличился на 87 моделей.
Повышающий коэффициент при расчёте транспортного налога на автомобили, стоимостью выше трёх миллионов рублей, был введён в России в 2014 году. Такой коэффициент называют налогом на роскошь. Список автомобилей, облагаемых таким налогом, пересматривается ежегодно.
В текущем году список дополнен 87 моделями. Из них 34 модели относятся к ценовой категории 5-10 миллионов рублей, ещё 31 модель — к категории авто, стоимостью 10-15 миллионов, а категорию машин, стоимостью три-пять миллионов рублей пополнили всего три модели.
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