Эксперт назвал лучшую валюту для хранения сбережений

В ближайшие несколько месяцев европейская валюта и валюта развивающихся стран будет находиться под давлением. Поэтому весной сбережения лучше хранить в американских долларах.

Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

"Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, — в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, — на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных", — отметил эксперт.