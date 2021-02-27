В ближайшие несколько месяцев европейская валюта и валюта развивающихся стран будет находиться под давлением. Поэтому весной сбережения лучше хранить в американских долларах.
Об этом РИА "Новости" рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
"Потенциал дальнейшего роста фаворитов прошлого года, в последние месяцы ставших аутсайдерами, — в первую очередь, не входящих в зону евро валют европейских стран, — на горизонте 6-12 месяцев является ограниченным, а риски снижения к доллару высокими. То же самое касается многих развивающихся и сырьевых валют, вышедших в 2021 году в лидеры благодаря ралли большинства активов, в том числе товарных", — отметил эксперт.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийские врачи теряют терпение, ожидая вакцины от Евросоюза. Многие решили купить российскую вакцину "Спутник V" по личным каналам.