На волне спада стоимости доллара и в ожидании новых санкций крупные российские корпорации снова вернулись к проверенной временем тактике скупки валюты. По данным ЦБ, валютная "подушка безопасности" уже превысила рекордные значения.
Как пишут эксперты ЦБ, уже три месяца подряд в валютные счета корпораций "закачивают" средства. Только за январь на счета юридических лиц страны "перетекли" 4 млрд долларов, суммарно "юрики" купили 163,1 млрд долларов.
Такая цифра не фиксировалась с апреля 2018 года, отмечают эксперты. А если взять динамику за три месяца (ноябрь, декабрь и январь), окажется, что куплено было 20,2 млрд долларов — рекорд с момента "Крымской истории". Тогда крупный бизнес тоже предпочёл в ожидании санкции взять валюты "про запас", но примерно с 2016 года остатки на счетах постепенно снижались.
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