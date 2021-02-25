Очередные промежуточные итоги пандемии коронавируса подвели эксперты по статистике сразу нескольких компаний и ведомств. Как оказалось, малый бизнес России не просто "сжался", а практически вымер: занятых в данном секторе стало исторически мало.
Итак, цифры (статистика аналитиков Райффайзенбанка, Росстата, Минэкономразвития):
Интересно, что общее число "новых безработных" составило 1,6 млн человек, то есть всего 400 тысяч ушли не с малых предприятий.
Из-за такого резкого скачка просела и общая "картина по больнице": с 71,8 млн число занятых в экономике снизилось до 70,2 млн, что позволило обновить десятилетний рекорд.
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