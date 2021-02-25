Мал и не удал: как пандемия повлияла на малый бизнес РФ

Очередные промежуточные итоги пандемии коронавируса подвели эксперты по статистике сразу нескольких компаний и ведомств. Как оказалось, малый бизнес России не просто "сжался", а практически вымер: занятых в данном секторе стало исторически мало.

Итак, цифры (статистика аналитиков Райффайзенбанка, Росстата, Минэкономразвития):

по итогам 2020 года ИП и малые предприятия вынуждены были уволить 1,2 млн человек;

с 10,5 млн человек количество занятых сократилось до 9,3 млн человек;

примерно 75% всех потерянных в пандемию рабочих мест пришлось на малый бизнес.

Интересно, что общее число "новых безработных" составило 1,6 млн человек, то есть всего 400 тысяч ушли не с малых предприятий.

Из-за такого резкого скачка просела и общая "картина по больнице": с 71,8 млн число занятых в экономике снизилось до 70,2 млн, что позволило обновить десятилетний рекорд.