Новая стратегия Минфина: 15% ФНБ ушли в Китай

Интересные данные стали доступны на сайте Минфина РФ (minfin.gov.ru). Как оказалось, часть ФНБ (Фонда национального благосостояния) "перебросили" в китайский юань.

В Минфине сообщают, что в юань решено перевести примерно 15% ликвидной (то есть неизрасходованной) части Фонда.

Отчасти такая политика стала результатом "пересмотра" валютной корзины: доли доллара и евро "похудели" на 10%, что позволило высвободить суммарные 20% средств, которые и были "переброшены" в новые валюты. "Соседкой" юаня оказалась японская йена — в неё пошли оставшиеся 5%.

"Указанные изменения направлены на повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ", — пишут в ведомстве.

Если говорить о точных цифрах: известно, что ликвидная часть ФНБ составляет (на 1 февраля 2021 года) около 16,4 млрд долларов. Если высчитать искомый процент, выйдет, что в юани Минфин "залил" 17,4 млрд долларов.