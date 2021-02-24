Один из ретейлеров-гигантов в России Wildberries выходит на зарубежные рынки. В планах на ближайшее время выход на рынки Франции, Италии и Испании.
Функционал приложения и сайта не подвергнется изменениям и каждый пользователь сможет оформить заказ на своем государственном языке.
Заказ товаров будет осуществлен логистическими компаниями. Так же будет доступен вариант доставки на дом. Для всех желающих можно получить заказ стандартно в пунктах выдачи.
На сегодняшний день Wildberries работает практически во всех странах СНГ и в некоторых странах Европы.
Зарубежный рынок расширит деятельность компании и привлечет новых партнеров и потенциальных пользователей.
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