Wildberries завоёвывает рынки Франции, Испании и Италии

Один из ретейлеров-гигантов в России Wildberries выходит на зарубежные рынки. В планах на ближайшее время выход на рынки Франции, Италии и Испании.

Функционал приложения и сайта не подвергнется изменениям и каждый пользователь сможет оформить заказ на своем государственном языке.

Заказ товаров будет осуществлен логистическими компаниями. Так же будет доступен вариант доставки на дом. Для всех желающих можно получить заказ стандартно в пунктах выдачи.

На сегодняшний день Wildberries работает практически во всех странах СНГ и в некоторых странах Европы.

Зарубежный рынок расширит деятельность компании и привлечет новых партнеров и потенциальных пользователей.