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Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России

Экономика

Экономист Василий Колташов рассказал о причинах роста государственного долга России.

Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России

В прошлом году российский госдолг вырос на 5,4 триллиона рублей и равен почти 19 триллионов рублей, что составляет 17,8% от ВВП страны.

Руководитель Центра экономических исследований Института нового общества, эксперт КС НКО Василий Колташов рассказал изданию о причинах такого роста.

"Основная причина роста правительственного долга не в том, что у нас не хватало средств, а в том, что старались не столько использовать механизм эмиссии, сколько механизм заимствования. Это сделано, чтобы всегда существовала возможность войти в рынок правительственных облигаций и в результате получать от них доход в ситуации, когда складывается неопределенная экономическая обстановка, — цитирует "Общественная служба новостей" Колташова.

В то же время, эксперт отметил, что в условиях современной экономики обойтись без госдолга невозможно.

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Автор: Максим Щегольков
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