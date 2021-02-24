Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России

Экономист Василий Колташов рассказал о причинах роста государственного долга России.

В прошлом году российский госдолг вырос на 5,4 триллиона рублей и равен почти 19 триллионов рублей, что составляет 17,8% от ВВП страны.

Руководитель Центра экономических исследований Института нового общества, эксперт КС НКО Василий Колташов рассказал изданию о причинах такого роста.

"Основная причина роста правительственного долга не в том, что у нас не хватало средств, а в том, что старались не столько использовать механизм эмиссии, сколько механизм заимствования. Это сделано, чтобы всегда существовала возможность войти в рынок правительственных облигаций и в результате получать от них доход в ситуации, когда складывается неопределенная экономическая обстановка, — цитирует "Общественная служба новостей" Колташова.

В то же время, эксперт отметил, что в условиях современной экономики обойтись без госдолга невозможно.