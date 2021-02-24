Эксперт объяснил, что ждёт экономику России

Власти и статистики снова не сошлись во мнениях: если первые уверены, что экономика страны готова к росту и всё будет прекрасно, то вторые оперируют более грустными мнениями.

Пока вице-премьер Юрий Борисов заявляет, что нужно возвращаться к вопросам "динамичного развития", россияне тратят 38,16% имеющихся у них средств на еду. Таких примеров множество — традиционные парадоксы "мира чиновника" и "мира обычного россиянина" порождают на фоне всех проблем 2020 года причудливых смысловых "химер".

Какие в этом году ожидаются "подводные камни" экономического плана, о которых стоит знать россиянам? К чему готовиться, слушая обещания про "экономический рост" (звучащие, к слову, не первый год)?

Для "Правды.Ру" комментарием поделился Максим Чирков, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ.

Ускоренный рост и "замедленные" последствия

Говорить о восстановительном росте можно, уверен эксперт. Пандемия, хоть и с разной скоростью в разных странах, постепенно отступает.

"Единственная проблема: уход коронавируса будет гораздо более долгим, чем нам сейчас кажется. Мы видим в последнее время резкий рост на фондовых рынках. Это сигнал: инвесторы ждут "быстрого" выхода. Но такие ожидания, конечно, завышены", — уверен Чирков.

Пандемия, считает эксперт, уже к лету будет почти незаметна в обыденной жизни, но вот её экономические последствия мы будем вспоминать и ощущать очень долго.

"Допустим, "Аэрофлот" недавно выстраивал прогнозы о восстановлении своей деятельности. Сказали: в лучшем случае в 2022 году мы вернёмся к уровням, которые были до пандемии", — приводит пример эксперт.

Магия "запаздывания": почему не стоит поддаваться эйфории

В ходе восстановления экономики уже возник парадокс: реальное "восстановление" не соответствует тому, что мы видим посредством анализа финансовых показателей. Грубо говоря — пока рынки уже "празднуют", радуя ростом курсов и котировок, реальная экономика только-только выходит из кризиса.

"Экономика возвращается в нормальное русло медленнее, чем мы оцениваем различные финансовые показатели, например, на рынке ценных бумаг, валют развивающихся стран. Финансовый сектор, например, сейчас в зоне "эйфории", — отмечает Чирков.

Речь идёт о сроках в месяцы и годы — быстрее восстановления экономики не добиться. И один из ключевых моментов здесь — ограничения. Как власти будут в дальнейшем решать вопросы с привычными уже масками, социальной дистанцией и прочими ухищрениями, от которых во многом зависит работа бизнеса сейчас? Пока ответа нет.

"Стоит также помнить: ожидания бизнеса, ожидания экономических агентов могут кардинально меняться буквально в течение недели. "Чёрные лебеди" [термин означает труднопрогнозируемые события, влияющие на глобальное положение дел, в том числе — в экономике] прилетают, когда резко меняются настроения и вообще ощущения от национальной экономики, от мировой экономики. Это всё потом в реальную экономику с небольшим запаздыванием приходит", — резюмирует Чирков.