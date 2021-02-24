Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В конце января прошел ежегодный конгресс пайщиков ЖК "Бест Вей"
В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка
Доброта полезнее для здоровья, чем физические упражнения
Устюгов выступит в спринте на чемпионата мира по лыжным гонкам
Сборная России перед мартовскими матчами проведёт сбор в Сочи
Завтрак в постель: Ревва показал, как шикует, окружённый подарками
Российские легкоатлеты не допущены на чемпионат Европы в Польше
Три в одном: как и за что США накажут Россию санкциями
Мужчина выпал из окна 16 этажа в Красноярске

Эксперт объяснил, что ждёт экономику России

Экономика

Власти и статистики снова не сошлись во мнениях: если первые уверены, что экономика страны готова к росту и всё будет прекрасно, то вторые оперируют более грустными мнениями.

Эксперт объяснил, что ждёт экономику России

Пока вице-премьер Юрий Борисов заявляет, что нужно возвращаться к вопросам "динамичного развития", россияне тратят 38,16% имеющихся у них средств на еду. Таких примеров множество — традиционные парадоксы "мира чиновника" и "мира обычного россиянина" порождают на фоне всех проблем 2020 года причудливых смысловых "химер".

Какие в этом году ожидаются "подводные камни" экономического плана, о которых стоит знать россиянам? К чему готовиться, слушая обещания про "экономический рост" (звучащие, к слову, не первый год)?

Для "Правды.Ру" комментарием поделился Максим Чирков, экономист, доцент кафедры политической экономии МГУ.

Ускоренный рост и "замедленные" последствия

Говорить о восстановительном росте можно, уверен эксперт. Пандемия, хоть и с разной скоростью в разных странах, постепенно отступает.

"Единственная проблема: уход коронавируса будет гораздо более долгим, чем нам сейчас кажется.

Мы видим в последнее время резкий рост на фондовых рынках. Это сигнал: инвесторы ждут "быстрого" выхода. Но такие ожидания, конечно, завышены", — уверен Чирков.

Пандемия, считает эксперт, уже к лету будет почти незаметна в обыденной жизни, но вот её экономические последствия мы будем вспоминать и ощущать очень долго.

"Допустим, "Аэрофлот" недавно выстраивал прогнозы о восстановлении своей деятельности. Сказали: в лучшем случае в 2022 году мы вернёмся к уровням, которые были до пандемии", — приводит пример эксперт.

Магия "запаздывания": почему не стоит поддаваться эйфории

В ходе восстановления экономики уже возник парадокс: реальное "восстановление" не соответствует тому, что мы видим посредством анализа финансовых показателей. Грубо говоря — пока рынки уже "празднуют", радуя ростом курсов и котировок, реальная экономика только-только выходит из кризиса.

"Экономика возвращается в нормальное русло медленнее, чем мы оцениваем различные финансовые показатели, например, на рынке ценных бумаг, валют развивающихся стран.

Финансовый сектор, например, сейчас в зоне "эйфории", — отмечает Чирков.

Речь идёт о сроках в месяцы и годы — быстрее восстановления экономики не добиться. И один из ключевых моментов здесь — ограничения. Как власти будут в дальнейшем решать вопросы с привычными уже масками, социальной дистанцией и прочими ухищрениями, от которых во многом зависит работа бизнеса сейчас? Пока ответа нет.

"Стоит также помнить: ожидания бизнеса, ожидания экономических агентов могут кардинально меняться буквально в течение недели.

"Чёрные лебеди" [термин означает труднопрогнозируемые события, влияющие на глобальное положение дел, в том числе — в экономике] прилетают, когда резко меняются настроения и вообще ощущения от национальной экономики, от мировой экономики.

Это всё потом в реальную экономику с небольшим запаздыванием приходит", — резюмирует Чирков.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Эксперт рассказал о причинах роста государственного долга России
Почему дуэль Пушкина была неизбежной
Путин на коллегии ФСБ России: ключевые заявления
Почему колонии "боятся" этапирования Навального
Стоматолог опровергла информацию о вреде для зубов защитных масок
Почти Мандела: почему Amnesty International не считает Навального узником совести
В конце января прошел ежегодный конгресс пайщиков ЖК "Бест Вей"
В Кузбассе осудят полицейских, из-за которых была убита девушка
Доброта полезнее для здоровья, чем физические упражнения
Эксперт объяснил, что ждёт экономику России
Популярное
Российский шоу-бизнес
Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием

Ведущая сравнила любопытных интернет-пользователей с любителями подглядывать в замочную скважину.

Скабеева осудила людей, посмотревших слитое видео с её участием
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Российский шоу-бизнес
Стали известны детали кончины Екатерины Градовой
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Василий Амирджанов Смешение смыслов дезориентирует молодёжь Василий Амирджанов Игорь Буккер Кольт не изобретал многое, что ему приписали Игорь Буккер Любовь Степушова Кто будет на Лубянке: Феликс Дзержинский или Александр Невский? Любовь Степушова
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Политика. Новости и аналитика
Захарова объяснила, почему Госдеп США не любит "СП-2"
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Здоровье и профилактика
Врач рассказала, как измерить давление без тонометра
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников