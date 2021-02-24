Весне дорогу: в рост прибылей "Газпрома" вмешалась погода

Период аномально холодной погоды, обеспечивший "Газпрому" невероятные цены на газ, заканчивается. Если ранее на рынках продавали газ по рекордным ценам, то теперь стоимость кубометра упала сразу на 40%.

Потепление, столь ожидаемое в ЕС, оказалось действительно впечатляющим: если ранее в некоторых регионах Германии, Польши и Франции термометры показывали около -25 градусов, то теперь температура составляет около +15.

Рынки, как водится, "ответили" моментально: на торговой площадке TTF (Нидерланды) примерно на месяц цены упали с 335 до 199 долларов за кубометр газа.

Не менее "приятные" новости идут из Азии: там рынки (также в силу завершения погодных аномалий) тоже "сбросили вес". Если в начале зимы по индексу Platts JKM за миллион БТЕ (британских тепловых единиц) отдавали 32,5 доллара, то сейчас цена застыла на 6,9 доллара, пишут в Reuters.