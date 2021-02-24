Период аномально холодной погоды, обеспечивший "Газпрому" невероятные цены на газ, заканчивается. Если ранее на рынках продавали газ по рекордным ценам, то теперь стоимость кубометра упала сразу на 40%.
Потепление, столь ожидаемое в ЕС, оказалось действительно впечатляющим: если ранее в некоторых регионах Германии, Польши и Франции термометры показывали около -25 градусов, то теперь температура составляет около +15.
Рынки, как водится, "ответили" моментально: на торговой площадке TTF (Нидерланды) примерно на месяц цены упали с 335 до 199 долларов за кубометр газа.
Не менее "приятные" новости идут из Азии: там рынки (также в силу завершения погодных аномалий) тоже "сбросили вес". Если в начале зимы по индексу Platts JKM за миллион БТЕ (британских тепловых единиц) отдавали 32,5 доллара, то сейчас цена застыла на 6,9 доллара, пишут в Reuters.
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