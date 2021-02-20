Ростопад: чиновники и статистики разошлись во взглядах на экономику РФ

О перспективах и курсе российской экономики рассказал вице-премьер Юрий Борисов: по его мнению, проблемы с пандемией постепенно сходят на нет, что знаменует начало экономического роста.

"Пандемия сходит на нет с учётом вакцинации и принятых карантинных мер, экономика начинает восстанавливаться, и поэтому нам нужно думать и вернуться к вопросам нашего динамичного развития", — подчеркнул Борисов, выступая на коллегии министерства промышленности и торговли Татарстана.

Напомним, что ранее сразу из нескольких ведомств пришли достаточно пессимистичные цифры: например, расходы россиян на еду в общем "котле" составили 38,16%. Также Россия "просела" в рейтинге по показателю ВВП на душу населения, потеряв сразу 15 мест и оказавшись на 68 позиции.

При этом в стране наблюдается замедление производства ряда продуктов: например, подсолнечного масла и сахара. Это связано с "заморозкой" цен: производителям просто невыгодно осуществлять поставки по "замёрзшим" ценам.

"По нашему базовому сценарию мы видим этот год как год восстановительный, и тенденции позитивные, которые сейчас уже имеются, будут продолжаться", — согласна, тем не менее, с положительной динамикой глава ЦБ Эльвира Набиуллина (данные со встречи банкиров и руководства ЦБ).

Оценить, какая динамика прослеживается более явно, и понять, какой компонент "ростопада", рост или падение, будет превалировать, россиянам предстоит уже весной, когда "оттают" цены…