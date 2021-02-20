Продолжающийся "разгон" биткоина, который на днях преодолел планку в 54 тысячи долларов, приводит к статистическим парадоксам. Если взять капитализацию (стоимость объекта, рассчитанную на основе текущей рыночной цены) криптовалюты, то она окажется сопоставима с ВВП России.
Итак, сухие цифры: ВВП России в 2020 году (по оценке МВФ) составил 1,4 трлн долларов, тогда как капитализация биткоина добралась уже до отметки в 1,003 трлн. При этом суммарная капитализация всех криптовалют уже оставила ВВП России позади, составив примерно 1,654 трлн долларов.
Нервничать, впрочем, стоит и тем "обитателям" рейтинга капитализации, на которых "давит" биткоин: рядом с криптовалютой располагаются Google (1,431 трлн) и Amazon (1,67 трлн).
Весьма интересно будет посмотреть, прорвётся ли биткоин в тройку лидеров, которая сейчас выглядит следующим образом:
Напомним, что биткоины "прогрела" ещё и компания Илона Маска: как оказалось, в Tesla не мелочатся и закупают биткоинов сразу на 1,5 млрд долларов…
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