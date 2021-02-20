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ВВП России против капитализации биткоина: победитель неочевиден

Экономика

Продолжающийся "разгон" биткоина, который на днях преодолел планку в 54 тысячи долларов, приводит к статистическим парадоксам. Если взять капитализацию (стоимость объекта, рассчитанную на основе текущей рыночной цены) криптовалюты, то она окажется сопоставима с ВВП России.

ВВП России против капитализации биткоина: победитель неочевиден

Итак, сухие цифры: ВВП России в 2020 году (по оценке МВФ) составил 1,4 трлн долларов, тогда как капитализация биткоина добралась уже до отметки в 1,003 трлн. При этом суммарная капитализация всех криптовалют уже оставила ВВП России позади, составив примерно 1,654 трлн долларов.

Нервничать, впрочем, стоит и тем "обитателям" рейтинга капитализации, на которых "давит" биткоин: рядом с криптовалютой располагаются Google (1,431 трлн) и Amazon (1,67 трлн).

Весьма интересно будет посмотреть, прорвётся ли биткоин в тройку лидеров, которая сейчас выглядит следующим образом:

  • Золото (11,323 трлн);
  • Apple (2,191 трлн);
  • Saudi Aramco (2,037 трлн).

Напомним, что биткоины "прогрела" ещё и компания Илона Маска: как оказалось, в Tesla не мелочатся и закупают биткоинов сразу на 1,5 млрд долларов…

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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