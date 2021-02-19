Есть куда расти: расходы россиян на еду выросли до 38%

"Коронакризис" продолжает уничтожать финансовые запасы россиян: по данным РАНХиГС, население стало тратить на еду почти 40% доходов. О попытках "поднять" экономику, а также о "рывках и прорывах" говорить, видимо, либо ещё рано, либо уже поздно.

Напомним, что ранее эксперты Росстата посчитали: примерно каждый восьмой россиянин получает сумму меньшую, чем МРОТ. Если учесть, что МРОТ на данный момент составляет 12 223 рубля для трудоспособного населения, картина становится печальной.

2020 год стал "похоронным" для многих семейных бюджетов: в РАНХиГС сообщили, что 38,16% расходов обычного россиянина — это покупка продуктов. Если представить, что тратятся те самые 12 223 рубля, то выходит, что после покупки еды остаётся лишь 7 505 рублей.

Парадоксально, но средние зарплаты, согласно статистике, показали рост: если отслеживать статистику за 7 лет, этот рост составит около 17 000 рублей. Вот только есть проблема: при переводе рублей в доллары россияне "проигрывают", поскольку рост сменяется падением на 27%. Так, в 2013 году россиянин мог рассчитывать на 918 долларов, а в 2020 — на 670.

По показателю ВВП на душу населения наша страна оказалась в 2020 году (согласно рейтингам МВФ) на 68 месте. А в 2019 была на 53. Рядом с Казахстаном и Мальдивами…