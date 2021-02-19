ГБУ "Ритуал" ввело в эксплуатацию новое останкохранилище

В Центре ритуального обслуживания ГБУ "Ритуал" введено в экспуатацию новое останкохранилище. Оно позволит повысить качество услуг по предпохоронному содержанию и по подготовке тел умерших к погребению.

"Повышение качества оказываемых услуг обусловлено не только за счет нового оборудования, но и подходу к обучению специалистов. Впервые на базе останкохранилища ЦРО ГБУ "Ритуал" будет проводиться переподготовка кадров по специальности "бальзамировщик", в полном соответствии с профессиональным стандартом "специалист в области похоронного дела", — сообщили в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

В задачи нового объекта входит также создание инфраструктуры и кадрового резерва, что особенно важно в виду грядущих изменений в федеральном законодательстве. В скором времени ожидается введение запрета на оказание ритуальных услуг в медицинских учреждениях.

Кроме того, благодаря новому останкохранилищу будет внедрен прейскурант на услуги по подготовке тел умерших, "удовлетворяющий потребности всех социальных групп".