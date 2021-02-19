Общественная Палата России и НП "ЖКХ-Контроль" предложили расширить льготы на оплату услуг ЖКХ.
Как сообщает "Общественная служба новостей", с соответствующим письмом организации обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что ежегодно средства, предназначенные для льгот на оплату ЖКУ, возвращаются в бюджет.
"Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — приводит издание цитату Разворотневой.
Отмечается, что помощь прекращают предоставлять после двух месяцев неоплаты ЖКУ.
Кроме того, предлагается пересмотреть подход к оценке дохода семьи, претендующей на льготы. В настоящее время учитывается доход семьи за полгода, предлагается увеличить этот срок до двух лет.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
О подвиге первой женщины, удостоенной звания Героя Советского Союза, Зои Космодемьянской беседуем в видеостудии "Правды.Ру" с военным историком.