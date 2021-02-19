В России предложили расширить льготы на оплату коммунальных услуг

Общественная Палата России и НП "ЖКХ-Контроль" предложили расширить льготы на оплату услуг ЖКХ.

Как сообщает "Общественная служба новостей", с соответствующим письмом организации обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Глава комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам Светлана Разворотнева отметила, что ежегодно средства, предназначенные для льгот на оплату ЖКУ, возвращаются в бюджет.

"Гражданин не может получить субсидию, поскольку у него есть долги. А они продолжают накапливаться, поскольку нет субсидии", — приводит издание цитату Разворотневой.

Отмечается, что помощь прекращают предоставлять после двух месяцев неоплаты ЖКУ.

Кроме того, предлагается пересмотреть подход к оценке дохода семьи, претендующей на льготы. В настоящее время учитывается доход семьи за полгода, предлагается увеличить этот срок до двух лет.