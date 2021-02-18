"Техасская ракета": цены на нефть выросли из-за снегопадов в США

Проблемы в Техасе, жители которого сполна ощутили последствия сначала снегопада и резкого снижения температуры, а потом и отключения электричества, докатились до нефтяных рынков. На негативе из США нефть взлетела выше 60 долларов за баррель.

Согласно статистике, проблемы в Техасе буквально "срубили" общую нефтедобычу в США: рынок не досчитался 36% американской нефти. Каждый день страна теряет 4 млн баррелей, добыть которые невозможно из-за погодного катаклизма.

Логично, что снижение предложения тут же привело к росту спроса. В четверг, 18 февраля, нефть пробовала закрепиться на курсах выше 65 долларов за баррель. При этом "волна" роста оказалась такой силы, что "смыла" даже новости из Эр-Рияда, который собрался наращивать добычу на миллион баррелей в сутки.

По прогнозам аналитиков, при сохранении текущей ситуации нефть может закрепиться в районе 66-67 долларов за баррель, и сдвинуть её оттуда сможет лишь не менее "весомая" новость.