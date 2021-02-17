"Лукойл" покупает австралийскую нефтедобывающую компанию FAR

Лукойл расширяет свои возможности, предложив австралийской компании FAR вариант выхода из сложной ситуации путём покупки.

FAR — нефтедобывающая австралийская компания, она испытывает трудности, связанные с проектом RSSD в Сингапуре.

Лукойл предлагает за акцию компании 2,2 австралийских цента. Цена за акцию завышена по данным котировок.

По подсчетам за покупку FAR компания готова выложить 220 австралийских долларов, что составляет около $170 млн.