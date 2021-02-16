В Минсельхозе считают, что нет необходимости повышать цены на мясную продукцию. Такое мнение высказали в ведомстве после попыток мясопереработчиков добиться от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.
В ведомстве пояснили, что сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо будет способствовать насыщение внутреннего рынка и растущая конкуренция на нем.
"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — сообщает пресс-служба Минсельхоза.
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