В Минсельхозе ответили на призыв поднять цены на мясные продукты

В Минсельхозе считают, что нет необходимости повышать цены на мясную продукцию. Такое мнение высказали в ведомстве после попыток мясопереработчиков добиться от ритейлеров повышения закупочных цен на готовую продукцию в связи с подорожанием свинины и мяса курицы.

В ведомстве пояснили, что сохранению стабильного уровня оптовых цен на мясо будет способствовать насыщение внутреннего рынка и растущая конкуренция на нем.

"Высокая обеспеченность внутреннего рынка основными видами мяса способствует сохранению стабильного уровня цен", — сообщает пресс-служба Минсельхоза.