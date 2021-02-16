Эксперты прогнозируют подорожание электроники

Дефицит чипов, вызванный замедлением логистических производственных цепочек на фоне пандемии коронавируса, ростом спроса и торговыми войнами, может привести к росту цен на электронику в РФ, сообщает РИА "Новости".

"Они (производители электроники — Прим. ред.) создают запасы на своих складах, опираясь на опыт первой волны пандемии 2020 года, когда отрасль столкнулась с дефицитом компонентов, несмотря на то, что производства ведущих чипмейкеров не останавливались. Возникшее из-за этого лавинообразное увеличение заказов стало основной причиной дефицита компонентов", — рассказал гендиректор компании GS Nanotech Олег Ким.