Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов. Криптовалюта вплотную подобралась к психологической отметке 50 тысяч долларов.
В 07:22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в то же время он рос в цене на 5,74% — до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов, сообщает портал CoinMarketCap.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Австрийский журналист рассказал о "шоке", в который привела Европу российская вакцина.