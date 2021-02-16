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Стоимость биткоина побила исторический рекорд

Экономика » Финансы » Деньги

Стоимость биткоина вновь побила исторический рекорд, превысив 49,7 тысячи долларов. Криптовалюта вплотную подобралась к психологической отметке 50 тысяч долларов.

В 07:22 мск биткоин дорожал на 5,43% — до 49 605 долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance в то же время он рос в цене на 5,74% — до 49 541 доллара. Минутами ранее показатель поднимался до отметки 49 998 долларов, сообщает портал CoinMarketCap.

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Автор: Алексей Корнеев
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